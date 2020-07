Speler van NFL-team Kansas City Chiefs wil komend seizoen niet spelen vanwege COVID-19 Redactie

18u23 0 Meer sport De Canadees Laurent Duvernay-Tardif, die de voorbije Super Bowl won met de Kansas City Chiefs, heeft aangekondigd dat hij verstek laat gaan voor het komende NFL-seizoen omwille van het coronavirus. Hij is de eerste speler uit de National Football League die deze beslissing neemt.

"Dit is één van de moeilijkste beslissingen die ik in mijn leven al heb moeten nemen, maar ik moet mijn overtuigingen volgen en doen wat ik denk dat goed is voor me", stelt de 29-jarige Duvernay-Tardif op Twitter. "Toen ik de voorbije maanden op de eerste rij stond, kreeg ik een andere kijk op deze pandemie en op de stress die deze veroorzaakt bij individuen en ons gezondheidssysteem", aldus de Canadees, sinds 2018 doctor in de geneeskunde. In het voorjaar bood hij zijn hulp aan in enkele ziekenhuizen in de strijd tegen het coronavirus.

"Ik kan het me niet permitteren mogelijk het virus over te dragen in onze gemeenschap door de sport te beoefenen waar ik van hou", vervolgt hij. "Als ik risico's moet nemen, zal ik dat doen door patiënten te verzorgen.”

Maandag kondigde de NFL aan dat de spelers tijdens de start van de voorbereidingen op het nieuwe seizoen dagelijks zullen worden getest op het coronavirus. De dagelijkse testen zullen zeker de eerste twee weken worden uitgevoerd. Wanneer de besmettingsgraad onder vijf procent zakt, zal er om de twee dagen worden getest. Het nieuwe NFL-seizoen start in principe op 10 september.

