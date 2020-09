Spectaculaire crash in Frans rallykampioenschap: wagen gebruikt muurtje als schans en belandt op dak Redactie

27 september 2020

13u23 1 Driver and co-driver are ok.

De Fransman Lucas Zielinski (24) is met de schrik vrijgekomen bij een rally in Frankrijk. Zijn Ford Fiesta miste zijn rempunt en ging rechtdoor in een bocht. Zielinski en zijn co-piloot Enzo Mahin gingen rechtdoor en werden via een klein muurtje meters hoog de lucht in gekatapulteerd. Hun bolide maakte wat capriolen en belandde uiteindelijk op het dak. Beide piloten kwamen er zonder kleerscheuren vanaf.