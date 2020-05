Special Olympics Belgium organiseert op Hemelvaart eerste Virtual Games Redactie

21 mei 2020

09u31

Bron: Belga 0 Special Olympics Special Olympics Belgium, de olympische organisatie voor atleten met een verstandelijke beperking, organiseert vandaag en morgen de eerste online editie van de Nationale Spelen. De 19.173 Special Olympics-atleten worden tijdens de Virtual Games uitgenodigd om te bewegen en te sporten door een aantal sportieve uitdagingen aan te gaan.



Gedurende twee dagen worden de atleten uitgenodigd hun uiterste best te doen om een maximaal aantal challenges te behalen in vijf sportdisciplines: atletiek, wielrennen, raketsport, voetbal en zwemmen. Per sport worden er twee uitdagingen aangeboden, zoals planking, jongleren met een bal, een evenwichtsoefening doen of enkele kilometers wandelen, hardlopen of fietsen. Om hen aan te moedigen, kunnen de atleten rekenen op de steun van topsporters zoals Yanina Wickmayer, die de challenge voor raketsporten zal lanceren, Roberto Martínez voor voetbal, Fanny Lecluyse voor zwemsport, Greg Van Avermaet voor wielrennen en Dylan Borlée voor atletiek.



Door het risico dat de huidige gezondheidssituatie voor de 3.400 atleten, 1.200 coaches en 2.000 dagelijkse vrijwilligers met zich meebrengt, zag Special Olympics Belgium zich genoodzaakt de 38ste editie van de Nationale Spelen te annuleren. “Deze annulering staat echter niet gelijk aan een volledige stopzetting van de sportactiviteiten”, vertelde Zehra Sayin, CEO van Special Olympics Belgium.



“Hemelvaart vormt hét hoogtepunt van het sportief jaar voor onze atleten. Iedereen heeft getraind om deel te nemen aan dit evenement dat hen zo nauw aan het hart ligt. De huidige situatie heeft ons de kans gegeven om onszelf opnieuw uit te vinden, maar vooral om ons eraan te herinneren dat bewegen belangrijk is en dat onze atleten het sportief vuur nog steeds in zich dragen. Dit is onze manier om de wereld te laten zien dat we er staan, ondanks de huidige situatie.”



“Normaal gezien verlenen de Nationale Spelen, omwille van organisatorische redenen, slechts toegang tot 3.400 atleten. Door het format van de Virtual Games (te volgen op Facebook en Instagram, red.) kunnen we nu veel meer atleten, vrijwilligers en supporters bereiken”, vulde Sayin aan. “Iedereen kan op zijn eigen manier deelnemen aan deze digitale editie en zelfs een virtuele medaille winnen. We hopen dat we op de steun van alle Belgen mogen rekenen.”

Ook prinses Astrid wenst atleten succes toe:



