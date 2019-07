Spanje snoept Frankrijk op het EK basketbal weer het goud af

ODBS

07 juli 2019

22u24

Bron: Belga 0 Basketbal De Spaanse vrouwen hebben hun Europese baskettitel verlengd. La Roja klopte in de finale in het Servische Belgrado Frankrijk ruim met 86-66. Spanje verovert zijn vierde Europese titel, Frankrijk is voor de vierde keer op rij runner-up.

Spanje en Frankrijk stonden tijdens de vorige editie in 2017 ook al tegenover mekaar in de finale. La Roja trok toen aan het langste eind. Ook in 2013 keken beide landen mekaar in de ogen in de finale, met opnieuw Spaanse eindwinst. Tussendoor, in 2015, schopte Frankrijk het andermaal tot de eindstrijd, maar het botste toen op Servië. Spanje moest dat jaar vrede nemen met brons. In 1993 pakte de Spaanse vrouwen hun eerste Europese titel.

Servië won eerder zondag de wedstrijd om de derde plaats tegen Groot-Brittannië met ruime 81-55. De Belgian Cats sneuvelden in de kwartfinales tegen Frankrijk, maar waren gisteren dankzij winst tegen Hongarije wel goed voor plaatsing voor het olympisch kwalificatietoernooi.