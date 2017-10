Spanjaard zwemt als eerste zonder wetsuit van Tenerife naar Gran Canaria Caspar Naber

12u20

Bron: AD.nl 0 Brazadas Solidarias Christian Jongeneel overbrugde de 70 kilometer tussen beide eilanden in 16 uur en 10 minuten. Meer Sport De Spaanse openwaterzwemmer Christian Jongeneel (42) is er als eerste ooit in geslaagd om van Tenerife naar Gran Canaria te zwemmen zonder wetsuit dat hem beschermde tegen het relatief koude water van de Atlantische Oceaan.

Hij overbrugde de 70 kilometer tussen beide eilanden in 16 uur en tien minuten, zo meldt de door hem opgerichte organisatie Brazadas Solidarias op haar website. Jongeneel, die Nederlandse roots heeft, begon woensdag om 17 uur aan de uitdaging. Hij zwom heel de nacht door en bereikte donderdagmorgen omstreeks tien over negen de haven van Agaete op de westpunt van Gran Canaria.

Jongeneel zwom vorig jaar als eerste Spanjaard en Europeaan tweemaal om Manhattan heen. Hij legde de 92 kilometer af in 20 uur. Slechts drie Amerikaanse zwemmers gingen hem voor: Stacy Chattan (1984), Juline Ridge (1983) en Skip Storch (2007). In 2015 overbrugde hij zwemmend in 9 uur en 25 minuten de 37 kilometer van het kanaal dat Mallorca en Menorca scheidt.

In 2014 zwom hij eveneens zonder wetsuit van het schiereiland van Mumbay naar het vasteland, zo'n 40 kilometer. Zijn eerste overtocht was de Straat van Gibraltar. Die zwom Jongeneel in 2004 maar liefst tweemaal over, zo is te zien op zijn overzichtskaart.

Screenshot Fernando Alonso Films Christian Jongeneel tijdens zijn dubbele ronde om Manhattan.