Spanjaard Rahm wint World Tour Championship golf, Colsaerts en Pieters eindigen toernooi in mineur

Bron: Belga 0 AFP Jon Rahm Meer Sport De Spanjaard Jon Rahm heeft zich van de eindzege verzekerd op het DP World Tour Championship golftoernooi (EPGA/8.000.000 dollar), dat werd betwist op de Jumeirah golfbaan in Dubai. Nicolas Colsaerts eindigde op 55e plaats. Thomas Pieters strandde op de laatste plaats.

Colsaerts, die na een eerste ronde van 68 slagen nog op een gedeelde tiende plaats stond, zakte gaandeweg naar de onderste gelederen in het klassement. Zo noteerde hij nog ronden van 76, 72 en nogmaals 76 slagen, waarmee hij uiteindelijk een eindscore van 292 op zijn naam kreeg, vier over par en 23 slagen meer de Rahm.

De 23-jarige Bask, die eerder dit seizoen ook al de Irish Open en de Farmers Insurance Open op zijn naam schreef, telde in de eindstand één slag voorsprong op de Ier Shane Lowry en de Thai Kiradech Aphibarnrat, die de tweede plaats deelden. Thomas Pieters eindigde het toernooi op een teleurstellende gedeelde 58e en laatste plaats. Zo moest hij ronden van 74, 74, 72 en 74 slagen op zijn scorekaart schrijven.

De Engelsman Tommy Fleetwood werd de eindwinnaar van de Race to Dubai ranking. De 26-jarige Engelsman die dit jaar het Abu Dhabi Championship en de Open de France won en ook nog acht keer in de top-10 eindigde, golfde een slordige 5.420.530 euro bij elkaar, wat goed was voor een extra bonus van 1.092.418 euro. De tweede plaats was voor zijn landgenoot Justin Rose. De Spanjaard Jon Rahm kon beslag leggen op de derde plaats. Thomas Pieters eindigde het seizoen op de 20e plaats. Nicolas Colsaerts werd 31e en Thomas Detry, die zijn eerste volledig seizoen als prof achter de rug heeft en vrij vlot zijn Europese Tourkaart kon behouden, eindigde op de 86e plaats.

