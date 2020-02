Spanjaard Fernando Muñoz volgt Dominique Baeyens op als bondscoach Red Dragons AV

27 februari 2020

10u30 0 Meer Sport De Spanjaard Fernando Muñoz is door de Belgische volleybalfederatie aangesteld als nieuwe coach van het nationale mannenteam, de Red Dragons. Hij volgt in die functie Dominique Baeyens op en ondertekende een contract tot 2024, zo maakte de federatie donderdag bekend.

Dominique Baeyens volgde eind 2019 Brecht Van Kerckhove op, die toen de handdoek had gegooid na een ontgoochelend EK in eigen land. Baeyens maakte meteen duidelijk dat zijn aanstelling tijdelijk was. Vorige maand konden de Red Dragons in Berlijn een laatste kans om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen niet grijpen. Na deze teleurstelling werd gezocht naar een nieuwe bondscoach en die werd dus ook gevonden.

Muñoz krijgt als voorname doelstellingen “een goed resultaat op de EK’s in 2021 en 2023" en “de plaatsing voor het WK van 2022 staat ook met stip aangeduid”. Tussen 2011 en 2019 was hij coach van het Spaanse mannenteam. Ook als clubcoach verdiende de Spanjaard al meer dan zijn strepen. Met name in de Griekse competitie won hij met Olympiacos tweemaal op rij de dubbel. Zowel in 2018 en 2019 werden ze kampioen en bekerwinnaar. Daar werd hij in 2019 ook verkozen tot beste coach uit de competitie, met als glansprestatie een zilveren medaille in de CEV Cup.

De Spanjaard reageerde ondertussen al op zijn aanstelling: ”Voor mij is het een eer om te mogen werken in de Belgische federatie en met de Red Dragons. Ik zou graag de heer De Buysscher en de heer Hoeyberghs bedanken om in mij te geloven om samen een succesvol project te starten. Zowel de korte als middellange en lange termijn doelstellingen zijn erg belangrijk en motiverend voor ieder van ons. Ik kijk er enorm naar uit om te starten en te beginnen werken met deze fantastische groep van spelers. Ik hoop dat alle fans zullen genieten van het volleybal dat we zullen brengen om onze doelen te bereiken.”

Zijn eerste optreden als Belgisch bondscoach zien we op 30 mei, tijdens de European Golden League in Brussel. Daar nemen de Red Dragons het op tegen, u raadt het al, Spanje.