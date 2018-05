Spanjaard Adrian Otaegui steekt toernooizege Belgium Knockout op zak Redactie

20 mei 2018

19u32

Bron: Belga 0

De Spanjaard Adrian Otaegui heeft op de Rinkven International golfbaan in Schilde de eerste editie van het Belgium Knockout golftoernooi gewonnen (European Tour/1 miljoen euro). De 25-jarige Bask zette in de finale de Fransman Benjamin Hebert met twee slagen voorsprong aan de kant. In de kwartfinales was Otaegui twee slagen beter af dan zijn landgenoot Jorge Campillo, waarna hij in de halve finales de Schot David Drysdale met vier slagen versloeg. De strijd om de derde plaats werd gewonnen door Drysdale, die één slag beter af was dan de Engelsman James Heath. Die laatste had Nicolas Colsaerts uit de halve finales gehouden. Voor Otaegui is het zijn tweede overwinning op het European Tour golfcircuit, nadat hij vorig jaar de Paul Lawrie Match Play won.