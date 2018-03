Spaanse rugbybond wil match tegen Zwarte Duivels herspelen YP

20 maart 2018

23u20

Bron: Belga 0 Meer Sport De Spaanse rugbyfederatie (FER) wil de wedstrijd tegen België op het Rugby Europe Championship laten herspelen. De Spaanse rugbymannen verloren zondag verrassend van onze Zwarte Duivels (18-10), waardoor Roemenië en niet Spanje zich plaatste voor het WK rugby in 2019. Het duel tussen Spanje en België werd geleid door een Roemeense scheidsrechter.

Spanje kon zich mits een zege in Brussel plaatsen voor het WK van 2019, maar ging met 18-10 onderuit. Achteraf legden de Spanjaarden klacht neer tegen de Roemeense spelleiding, die zes penalty's aan België had toegekend. Door het verlies zag Spanje alsnog een WK-ticket uit handen glippen ten voordele van Roemenië.

"Het principe van partijdigheid is met de voeten getreden. Er is hier duidelijk sprake van belangenvermenging. Het imago van het rugby ondervindt enorme schade", klinkt het in een persbericht. De FER concludeert op basis van de tv-beelden dat "19 scheidsrechterlijke beslissingen in het nadeel waren" van zijn ploeg.

De Spaanse rugbybond zou in februari al gevraagd hebben om de Roemeense scheidsrechter Vlad Iordachescu en zijn twee assistenten te vervangen. Het was toen al duidelijk dat de strijd om het WK-ticket tussen Spanje en Roemenië zou gaan.

Een officiële klacht van de Spanjaarden werd in eerste instantie afgewezen, maar Rugby Europe zal het onderwerp vrijdag tijdens een samenkomst in Poznan toch aansnijden. World Rugby vroeg al om meer duidelijkheid aan de Europese federatie Rugby Europe, die beloofde de tv-beelden te zullen analyseren.

De voorzitter van Rugby Europe, Octavian Morariu, is overigens ook een Roemeen.

Als de wedstrijd herspeeld wordt, kan dat voor de Zwarte Duivels geen gevolgen hebben. Zij verzekerden zich eerder met een zege tegen Duitsland al van het behoud.