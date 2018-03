Soufiane Bouchikhi wordt zesde in prestigieuze halve marathon New York TLB

18 maart 2018

14u31

Soufiane Bouchikhi heeft in New York neen knap verlengstuk gebreid aan zijn winterseizoen. Hij finishte als zesde in de sterk bezette halve marathon van New York. Bouchikhi klokte 1u03:03 en dook zo ruim onder zijn persoonlijk record van 1u03:45. De winst ging naar de Amerikaan Ben True.

De omloop in New York is zwaar, en het is er traditiegetrouw om de plaatsen en niet om te tijden te doen. Toch slaagde Bouchikhi erin een nieuw persoonlijk record te lopen. Dat deed hij in zijn kenmerkende aanvallende stijl. De Waaslander, die ondertussen in Luik woont, kwam na tien kilometer zelfs als eerste door.

In het slot bleken de favorieten te sterk, maar de winnaar van de CrossCup in het veld en de nummer vijf van het jongste EK veldlopen kon zich wel op de zesde plaats handhaven, als tweede Europeaan. Winnaar Ben True liep in 1u02:39 over de meet, Bouchikhi volgde 24 seconden later. Bij de vrouwen won de Ethiopische Buze Diriba in 1u12:23.