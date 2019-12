Soufiane Bouchikhi loopt naar zege in Sylvestercross LPB

31 december 2019

Soufiane Bouchikhi heeft de 39ste editie van de Sylvestercross in het Nederlandse Soest gewonnen. De Belgische kampioen haalde het in de sprint voor Dame Tasama. De Brit Mahamed Mahamed vervolledigde het podium. Bouchikhi, twee jaar geleden ook al de beste in Soest, legde de 10,4 km lange veldloop af in 35:08. Daarmee was hij één seconde sneller dan Tasama. Mahamed finishte in 35:13. Lahsene Bouchikhi, de jongere broer van Soufiane, werd vierde in 35:28. Bij de vrouwen ging de zege naar de Nederlandse Maureen Koster, die de 6 kilometer aflegde in 22:28.