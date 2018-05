Sordo neemt de leiding, Tänak geeft op in Rally van Portugal TLB

18 mei 2018

13u19

Na afloop van de ochtendlijke ritten in de rally van Portugal staat Dani Sordo (Hyundai) aan de leiding. De Spanjaard heeft een kleine voorsprong van 4,6 seconden op eerste achtervolger Kris Meeke (Citroën C3 WRC). Nieuw-Zeelander Hayden Paddon (Hyundai i20 Coupe WRC) volgt in derde positie op 4,8 seconden van teamgenoot Sordo. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) staat op een voorlopige vijfde plaats.

Sinds donderdagavond werden er vier klassementsritten gereden die gewonnen werden door vier verschillende rijders met vier verschillende leiders tot gevolg. Tänak (Toyota Yaris WRC) won donderdag de superspecial. Paddon was vrijdagochtend de snelste in de openingsrit. Meeke en vervolgens Sordo waren de snelste in respectievelijk de derde en vierde rit.

Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) en Thierry Neuville moesten vandaag als eerste en tweede de baan op en hebben de twijfelachtige eer om het parcours voor de andere deelnemers schoon te vegen. Al bij al wisten ze het tijdverlies te beperken. Ogier is vierde op 7,3 seconden van leider Sordo. Neuville is vijfde op 9,4 secondn van zijn teamgenoot. "Ik worstel een beetje met de wagen. Het is moeilijk om in deze omstandigheden sneller te zijn dan Ogier maar ik probeer" zei Neuville na afloop van KP 4.

Het nieuws van de ochtend was de vroege opgaves van twee Toyota's. In de eerste klassementsrit van de dag botste Tänak op een steen waarna de temperatuur van de olie plotseling onrustwekkend begon te stijgen. De Est die de rally van Argentinië op een indrukwekkende manier domineerde kon niet anders dan zijn Yaris aan de kant zetten en wachten op teammanager Tommi Mäkinen die hem met de helikopter naar het assistentiepark bracht. In de daarop volgende rit zette de Fin Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) zijn wagen aan de kant met een kapotte ophanging.

Deze namiddag krijgen de deelnemers dezelfde drie klassementsritten als voormiddag voorgeschoteld aangevuld met twee superspecials in de straten van Porto.