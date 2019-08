Sophie Berger raakt op WK judo niet voorbij titelverdedigster Hamada Redactie

30 augustus 2019

09u05

Bron: Belga 0 Judo Sophie Berger (-78 kg) is op het wereldkampioenschap judo in Tokio uitgeschakeld in de derde ronde. Ze verloor van de uittredende Japanse wereldkampioene Shori Hamada.

Berger (IJF 74) mag met opgeheven hoofd het WK in Tokio verlaten. Zij toonde progressie en die liet haar toe in ronde twee de Russische regerend Europees kampioene Aleksandra Babintseva (IJF 17) uit te schakelen. Samen met coach Cédric Taeymans had zij een perfect tactisch plannetje bedacht om de aanvallen van de Russin te counteren en tegelijkertijd het juiste moment af te wachten om zelf aan te vallen. Dat moment kwam er pas na anderhalve minuut in de Golden Score maar leverde wel een loepzuivere ippon op.

In de achste finales moest ze het dan opnemen tegen Shori Hamada (IJF 3). Één aanval van de uittredende wereldkampioene volstond voor de winnende ippon. Berger was de laatste Belg die in actie kwam in Tokio. Ons land verlaat het toernooi met een medaille, zilver van Matthias Casse (-81 kg).