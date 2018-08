Sofie Goos wordt negende in laatste Ironman uit haar carrière, Britse breekt wedstrijdrecord DMM

18 augustus 2018

Sofie Goos heeft in het Zweedse Kalmar voor het laatst deelgenomen aan een Ironman triatlon. De 38-jarige Antwerpse legde de 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,195 km lopen af in een tijd van 9u47:03.

Goos eindigde daarmee negende op een dik uur van de Britse winnares Corinne Abraham, die zegevierde in een wedstrijdrecord van 8u45:06. Abraham, eind juni ook al winnares van de Ironman van Nice, bleef de Zweedse Asa Lundström (8u64:35) en de Canadese Angela Naeth (9u01:03) ruimschoots voor.

Goos kon drie triatlons winnen in haar carrière: Florida en Barcelona in 2009 en Brazilië in 2012. Ze bouwt de rest van het jaar nog af met enkele halve en kwarttriatlons, alvorens volledig te stoppen.