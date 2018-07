Snowboardster laat het leven op 18de verjaardag: "Deze wrede wereld heeft mijn soulmate weggenomen" MDB

27 juli 2018

09u58

Ze was een van de grootste opkomende talenten in de Britse snowboardwereld, maar Ellie Soutter kan haar ambities jammer genoeg niet meer waarmaken. De Britse liet het leven op haar achttiende verjaardag.

De oorzaak van de plotse dood van de 18-jarige is nog niet bekend. Het is wel geweten dat Ellie Soutter flink wat in haar mars had op haar snowboard. Vorig jaar pakte ze bijvoorbeeld de enige Britse medaille in Turkije op de European Youth Olympic Winter Festival. Daarbovenop had ze ook nog een selectie op zak voor de Junior World Championships in Nieuw-Zeeland. Maar de Winterspelen van 2022 in Peking stonden pas echt met stip aangeduid in haar agenda.

Het verdriet bij de naasten van Ellie Soutter is groot. Zo plaatste haar vader Tony al een hartverscheurende boodschap op Facebook. "Deze wrede wereld heeft mijn soulmate en 'Bessie' van me weggenomen op haar achttiende verjaardag", klinkt het. "Ik was zo trots op de mooie, jonge vrouw die ze geworden was. Ellie ik zal je meer missen dan je je ooit kon inbeelden. Rust in vrede kleine kampioene!"

"Ellie was een van 's lands beste en opkomende snowboarders in de snowboard cross en de freeride", staat er in een statement van de Britse ski en snowboard-federatie te lezen. "Ellie was een ongelooflijk populair en graag gezien lid van het team."

British Ski & Snowboard is saddened to hear of the sudden passing of Ellie Soutter, 18.



Our thoughts and condolences are with Ellie’s family, friends and teammates.



▶️https://t.co/pNGYM2U4DE pic.twitter.com/jx2lvd6z0X BritishSki&Snowboard(@ TeamBSS) link

