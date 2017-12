Snowboarder Seppe Smits krijgt Vlaams Sportjuweel: "Hij is een voorbeeld voor alle jonge sporters" MGA & TLB

Bron: Eigen berichtgeving 0 PHOTO NEWS Meer Sport Snowboarder Seppe Smits is onderscheiden met het Vlaams Sportjuweel 2017, een prijs van de Vlaamse Gemeenschap die wordt toegekend aan een Vlaamse sporter die in de loop van het jaar een opmerkelijke prestatie leverde of een uitzonderlijke loopbaan afsloot. Smits pakte in maart van dit jaar op het WK snowboarden in het Spaanse Sierra Nevada-gebergte voor de tweede keer in zijn carrière de wereldtitel in de slopestyle. Op de erelijst volgt Smits rolstoelatleet Peter Genyn op.

De 26-jarige Seppe Smits draait al jaren mee aan de wereldtop. In 2011 kroonde hij zich een eerste keer tot wereldkampioen in het Spaanse La Molina. In de Big Air werd hij in 2009 (Gangwon) en 2011 telkens vicewereldkampioen, en pakte hij in 2013 (Stoneham) brons. Begin volgend jaar staat Big Air voor het eerst op het olympisch programma. In het Zuid-Koreaanse Pyeongchang worden het voor Smits de tweede Winterspelen, bijna vier jaar geleden greep hij in Sotchi in de slopestyle net naast een plaats in de finale.

"Seppe Smits zette met zijn mondiaal goud in 2017 een voorlopige kroon op zijn werk, en dat in een pre-olympisch jaar", verklaarde de jury haar keuze voor de snowboarder. "Het Vlaams Sportjuweel gaat naar een atleet die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. En dat is het minste wat je kan zeggen van Seppe Smits, die al enkele jaren een kanshebber was op de onderscheiding."

"Smits legde de voorbije jaren een sterk parcours af in de disciplines big air, half pipe en slopestyle. Maar in 2017 deed hij daar nog een schepje bovenop door voor de tweede keer de wereldtitel te pakken in de slopestyle, toch een olympische discipline. Die prestatie was, een jaar voor de Olympische Winterspelen, zo onwaarschijnlijk straf, dat Smits er de jury meteen mee imponeerde. En daarnaast looft de jury ook het feit dat hij doorheen de jaren België op de kaart heeft gezet in de snowboardwereld. Smits is een voorbeeld voor alle jonge sporters."

Ook turnster Nina Derwael en wielrenner Greg Van Avermaet kwamen in aanmerking voor de prijs. Maar de jury besliste finaal om hem aan Smits te overhandigen. "In een boerenjaar als 2017 was het moeilijk om te kiezen. De jury worstelde het hardst met de keuze tussen Nina Derwael en Seppe Smits. De prestaties van Derwael waren prachtig, maar die van Smits nog net iets opmerkelijker."

Smits: " Een bewijs dat mijn prestaties zeker geapprecieerd worden"

"Ik ga me nu zeker niet anders gedragen omdat ik een Sportjuweel gewonnen heb", reageerde Seppe Smits op de onderscheiding. "Het geeft me wel een heel goed gevoel. Dit is een bewijs dat mijn prestaties zeker geapprecieerd worden en dat ik erkend word voor mijn carrière. Heel België ziet mij als een echte atleet of topsporter, en dat is altijd fijn. Waarom ik de prijs meer verdiende dan Greg Van Avermaet of Nina Derwael? Geen idee. Misschien omdat ik toch al een hele carrière uitgebouwd heb, met die tweede wereldtitel het voorbije jaar als bekroning. Ik draai al heel lang professioneel mee in het snowboard, een sport die zeker niet typisch Belgisch is. Ik kan me inbeelden dat die criteria de jury misschien wel over de streep getrokken hebben."

Maatschappelijk project 'Rising You' krijgt Vlaamse Prijs voor Sportverdienste

Smits was niet de enige die in de prijzen viel. Het maatschappelijk project 'Rising You' kreeg immers de Vlaamse Prijs voor Sportverdienste 2017. 'Rising You' zet in om een aantal maatschappelijke problemen te tackelen en ze leiden vooral jonge vluchtelingen dankzij de klimsport naar een job.

"'Rising You' verdient de Prijs voor Sportverdienste door de combinatie waarmee ze jonge en onschuldige mensen een mooie toekomst bieden. Ze richten zich tot jongeren met een migratie-achtergrond, en vooral jonge vluchtelingen. De sportclub laat de jongeren eerst kennis maken met klim- en bergsporten en begeleidt hen uiteindelijk zo naar jobs als hoogtewerkers, schilders van hoogspanningsmasten of onderhoudstechnici van windmolens. Vaak gaat het dus om knelpuntberoepen waarvoor dankzij dit project een goede kandidaat wordt gevonden."

