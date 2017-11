Snookersensatie dendert voort: 17-jarige Chinees grijpt na scalp O'Sullivan ook die van Higgins 21u01 0 rv Meer Sport De 17-jarige Chinees Yan Bingtao (WS-53) blijft op zijn elan doorgaan op het International Championship in Daqing. Drie dagen nadat hij in de eerste ronde vijfvoudig wereldkampioen Ronnie O'Sullivan (WS-9) met 6-1 wegblies, was Yan vandaag in de kwartfinales met 6-2 te sterk voor viervoudig wereldkampioen John Higgins (WS-3), de toernooiwinnaar van 2015.

Tussendoor greep Yan ook nog de scalp van Ricky Walden (WS-24), die het toernooi in 2014 won, en die van Jack Lisowski (WS-47), telkens met 6-4. In zijn eerste halve finale (best of 17) op een full rankingtoernooi neemt hij het op tegen de Noord-Ier Mark Allen (WS-11), die Judd Trump (WS-4) met 6-5 uitschakelde. In de andere halve finale staat titelverdediger Mark Selby (WS-1) tegenover Martin Gould (WS-22).



Helemaal uit het niets komt Yan niet. De jonge Chinees bereikte vorig seizoen al de kwartfinales van het German Masters en de achtste finales van de Paul Hunter Classic, het English Open, het Northern Ireland Open en het Welsh Open. Hij schopte het ook tot de zestiende finales van het UK Championship en kwalificeerde zich voor het wereldkampioenschap in Sheffield, waar hij in de eerste ronde Shaun Murphy (WS-5) het vuur aan de schenen legde. Dat alles leverde hem de titel "Rookie of the Year" op. In 2014 stak Yan een eerste keer de neus aan het venster door zich op 14-jarige leeftijd als jongste speler in de geschiedenis tot wereldkampioen bij de amateurs te kronen. Een jaar later won hij aan de zijde van Zhou Yuelong het WK voor landenteams.

