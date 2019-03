Snookerlegende Jimmy White komt in juni naar ons land voor exhibitietoernooi DMM

07 maart 2019

15u00 0 Meer Sport Vzw Snooker Promotion & Events heeft snookerlegende Jimmy White weten te strikken voor enkele exhibitiewedstrijden op zaterdag 1 juni in Gent.

Jimmy White, voormalig wereldtopper in het snooker, komt op zaterdag 1 juni naar ons land. De 58-jarige Engelsman zal die avond op uitnodiging van vzw Snooker Promotion & Events enkele exhibitiewedstrijden spelen in snookerclub Sint-Martinus in Gent.

White, zesvoudig vicewereldkampioen, won afgelopen zondag nog het 6-Red World Seniors Championship in Belfast. Hoewel hij inmiddels is afgezakt naar plaats 75 op de wereldranglijst, is de excentrieke Brit nog altijd een van de meest populaire spelers uit het circuit.