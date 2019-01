Smets wil achteruit fietsend de Ventoux op: “Ik word dit jaar 50 en dan doet een mens wel eens zotte dingen” Redactie

08 januari 2019

13u20

Bron: Sporza, AD.nl 0 Meer Sport Voormalig motorcrosser Joël Smets wordt in april 50 jaar en dat wil onze landgenoot op een bijzondere manier vieren. De vijfvoudig wereldkampioen, waarvan vier keer in de zwaarste klasse, gaat de Mont Ventoux per fiets beklimmen. Dat doet Smets achteruit, op een omgekeerd zadel en met spiegels op zijn fiets.

“Ik word dit jaar 50 jaar en dan doet een mens wel eens zotte dingen”, zegt Smets bij Sporza. “Tussen pot en pint is het idee ontstaan om de Mont Ventoux te beklimmen met mijn goede vriend Marc Herremans.”

Triatleet Herremans, die in 2002 door een fietsongeluk verlamd raakte, doet dat op een handbike. “Dat zal een huzarenstukje worden. Hij moet zich naar boven trekken op zijn armen”, zegt Smets. “Ik zal hem vergezellen, terwijl ik achterwaarts op mijn fiets zit. Mijn zadel zal omgekeerd op mijn stuurpen gemonteerd staan. En op de plek waar het zadel normaal zit, zal ik twee spiegels monteren. Dat doen we omdat ik moeilijk achterom kan kijken op zo'n fiets.”



De twee oud-topsporters gaan de illustere, kale berg van ruim 1.900 meter hoogte in het zuiden van Frankrijk op 15 juni beklimmen tijdens een 'challenge' voor het goede doel. Ze willen zoveel mogelijk geld inzamelen voor de stichting To Walk Again, opgericht door Herremans.