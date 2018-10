Sloveense biatlete Gregorin krijgt dopingschorsing van twee jaar Redactie

05 oktober 2018

17u59

Bron: Belga 0 Meer Sport De Sloveense biatlete Teja Gregorin wordt twee jaar geschorst na heranalyse van enkele stalen die op de Winterspelen van 2010 in Vancouver werden afgenomen. Dat heeft de Internationale Biatlonfederatie (IBU) vandaag aangekondigd.

Bij hertesten van haar stalen kwam vorig jaar de aanwezigheid van de anabole steroïde GHRP-2 M2 aan het licht.

Gregorin kwam tijdens de Spelen in Vancouver in drie individuele nummers in actie, met als beste resultaat een vijfde plaats in de massastart. Met het Sloveense aflossingsteam werd ze achtste. In december 2017 werden die uitslagen al geannuleerd door het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

De 38-jarige Gregorin werd al voorlopig geschorst sinds de positieve dopingtests bekend raakten, in oktober 2017. De vandaag aangekondigde schorsing gaat vanaf die datum van start.

De IBU verduidelijkte verder dat alle resultaten van Gregorin tussen februari 2010 en februari 2012 geannuleerd worden. Zo behoudt de Sloveense haar zilveren medailles van de WK's in Pyeongchang 2009 (15 km individueel) en in Ruhpolding 2012 (gemengde aflossing). Op de Winterspelen van 2014 in Sotsji veroverde Gregorin brons in de achtervolging.

