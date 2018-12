Slachtoffers van seksueel misbruik door skicoach dienen klacht in tegen Canadese skifederatie Redactie

13 december 2018

09u29

Drie slachtoffers van een voormalige Canadese skicoach, die intussen veroordeeld is tot twaalf jaar cel voor seksueel misbruik van verschillende van zijn minderjarige leerlingen, hebben een aanklacht ingediend tegen de Canadese skifederatie.

Geneviève Simard, Gail Kelly en Anna Prchal klagen Alpine Canada aan voor elk 300.000 Canadese dollars (197.000 euro) voor de morele en materiële schade die ze hebben geleden. Ze vragen verder elk nog 150.000 dollar als straf.

De trainer, Bertrand Charest, werd in december 2017 veroordeeld tot twaalf jaar cel na de beschuldigingen van negen skiesters. Hij werd uiteindelijk schuldig bevonden aan 37 aanklachten tegen zijn persoon.

In zijn uitspraak berispte de Canadese rechter vorig jaar ook de skibond, die had gefaald in het beschermen van de jonge adolescenten. Dat beamen nu ook de drie atleten in hun nieuwe aanklacht. “Alpine Canada wilde het schandaal onderdrukken en dit ten koste van het welzijn van de aanklagers en van jonge skiesters in het algemeen.”

De federatie reageerde met de verklaring “altijd in contact te hebben gestaan met de slachtoffers van Bertrand Charest”. “We blijven onze steun en samenwerking aanbieden in elke mogelijke mate.” De slachtoffers weerleggen dit en zeggen geen enkele steun of samenwerking te hebben ontvangen.

Bertrand Charest viel in de jaren ‘90 jonge atleten - soms van maar twaalf jaar - seksueel lastig tijdens teambijeenkomsten in Canada. Het gebeurde ook tijdens buitenlandse verplaatsingen naar Frankrijk, Oostenrijk, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.