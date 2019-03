Slachtoffer McGregor: "Hij is een hele gevaarlijke gangster. Hij zag er f**ked uit” YP

13 maart 2019

12u40

Bron: TMZ, Daily Mail 0 Meer Sport “Ik weet niet of hij onder invloed van drank of drugs was, maar hij zag er f**ked uit. Ikzelf stond aan de grond genageld, het laatste wat ik wou was klappen krijgen.” Het zijn de woorden van Ahmed Abdirzak, de 22-jarige man die het afgelopen weekend aan de stok kreeg met Conor McGregor in een nachtclub in Miami.

De feiten speelden zich afgelopen zondag af in de LIV-discotheek in het Fontainebleau Hotel in Miami. “Mijn vriend was de eerste die hem spotte op weg naar buiten en hij riep: ‘McGregor, McGregor, we komen helemaal uit Londen!’. Daarop keek McGregor naar hem en begroette hij hem vervolgens, waarop ik ‘Man dem McGregor’ zei. Dat herhaalde hij zelf woord voor woord, een beetje spottend misschien. Maar het leek erop alsof hij geen kwaad bedoelde. Ik was hem totaal niet aan het uitschelden of iets dergelijks. Ik drink trouwens ook niet, ik heb nog nooit een druppel alcohol aangeraakt in mijn hele leven. Hetzelfde met drugs, ik was compleet nuchter.”

Alles veranderde blijkbaar toen de kooivechter in de gaten kreeg dat Abdirzak het gesprek aan het filmen was. “Het leek erop alsof hij me de hand wou schudden, maar uiteindelijk hield hij mijn arm zo hard tegen dat ik niet meer weg kon. Zijn grip was ongelofelijk – die van een professionele atleet. Ik dacht dat hij me ging slaan, ik was in shock. Ik keek naar zijn gezicht en zijn ogen stonden wijd open. Hij was woest. Ik weet niet of hij onder invloed van drank of drugs was, maar hij zag er f**ked uit. Ikzelf stond aan de grond genageld, het laatste wat ik wou was klappen krijgen. Met zijn rechterhand sloeg hij vervolgens mijn smartphone uit mijn handen en zijn slag was zo hard dat ik de impact over heel mijn lichaam voelde. Hij was vervolgens sneller dan ik om het toestel op te rapen, waarna hij het opnieuw tegen de grond gooide en er vier keer op stampte. Daarna stak hij het in de zak van zijn jeansbroek. Ik wist niet wat ik zag. Hij deed zijn swagger dansje, waarna hij omringd door zijn entourage richting zijn zwarte SUV ging. Ik vroeg hen of ik mijn smartphone terugkreeg, maar kreeg geen gehoor. Ik liep vervolgens achter hem, maar hij lachte me gewoon uit.”

Hij is een gevaarlijke gangster. Een hele gevaarlijke. Ze noemen hem The Notorious en hij heeft die bijnaam niet gestolen. Hij denkt dat de normale regels niet voor hem gelden Ahmed Abdirzak

Abdirzak heeft zijn smartphone vandaag nog steeds niet terug en hij wil het hier dan ook niet zomaar bij laten. Zo wil hij dat gerechtigheid geschiedt en dat McGregor niet meer terug mag komen naar de Verenigde Staten omwille van zijn strafblad. “Hij is een gevaarlijke gangster. Een hele gevaarlijke. Ze noemen hem The Notorious (de beruchte, red.) en hij heeft die bijnaam niet gestolen. Hij denkt dat de normale regels niet voor hem gelden. Ik wens niemand een verblijf in de gevangenis toe, maar ik vind dat ze hier met hem een voorbeeld moeten stellen. Wat me nog het kwaadste maakt is dat er op het toestel foto’s stonden van mijn zoontje, die ik niet op mijn iCloud kon opslaan en dus kwijt ben. Die foto’s krijg ik wellicht nooit meer terug.” De politie van Miami pakte McGregor, die in Miami was om de 60ste verjaardag van zijn moeder te vieren, iets na de feiten op. Hij werd vrijgelaten nadat hij een borg van 12.500 dollar (11.100 euro) had betaald.

McGregor was met dit nieuwe incident allerminst aan zijn proefstuk toe. In april 2018 verwondde hij twee andere vechters in New York na een persconferentie van de UFC (Ultimate Fighting Championschip), de belangrijkste organisator van MMA-gevechten, waarop hij niet was uitgenodigd. Eind juli pleitte hij daarom schuldig aan het verstoren van de openbare orde in een rechtbank in Brooklijn. Hij vermeed zo een proces en een celstraf. In november trok een Ierse rechtbank zijn rijbewijs in voor een half jaar na een zware snelheidsovertreding en eind januari werd hij voor een half jaar geschorst voor zijn aandeel in een vechtpartij na het duel om de (verloren) wereldtitel met de Rus Kabib Nurmagomedov.