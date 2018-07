Skilegende Bode Miller doet emotionele oproep na overlijden dochtertje: “Opgepast, het is de grootste kans om je kind te verliezen” XC

31 juli 2018

10u49

Bron: NBC 0 Meer Sport Bode Miller verloor op 11 juni dit jaar zijn dochtertje van amper 19 maanden oud. De gewezen skikampioen kwam bij het Amerikaanse NBC (National Broadcasting Company) terug op de tragische gebeurtenis.

Emeline Gier Miller werd vorige maand bewusteloos aangetroffen in het zwembad van Millers buur in Coto de Caza in Orange County, ten zuiden van Los Angeles. De 40-jarige ex-skiër en zijn vrouw Morgan waren aanwezig bij de buren, die een feestje hielden. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar ze konden het meisje niet reanimeren.

We are beyond devastated. Our baby girl, Emmy, passed away yesterday. Never in a million years did we think we would experience a pain like this. Her love, her light, her spirit will never be forgotten. Our little girl loved life and lived it to it’s fullest everyday. Our family respectfully requests privacy during this painful time. Een foto die is geplaatst door null (@millerbode) op 12 jun 2018 om 01:07 CEST

"Er moet veel vaker over verdrinkingsdood gesproken worden"

“Ik ging eerder na allerlei bijeenkomsten voor kersverse ouders, maar geen enkele keer kwam verdrinkingsdood ter sprake”, aldus Miller bij NBC. “Mensen gaan ervan uit dat ze het wel zullen horen wanneer hun kind in gevaar is. Dat klopt niet. Het kan in een mum van tijd gebeurd zijn.”

Miller wil niet dat andere ouders hetzelfde overkomt en doet daarom de volgende oproep: “Als je zoontje of dochtertje nog geen volledige lengte kan zwemmen, blijf dan de hele tijd bij je kind. Gewoon wat in de gaten houden, is niet voldoende. Mensen: pas op voor verdrinkingsdood. Het is de grootste kans om je kind te verliezen. Hier moet in de toekomst veel vaker over gebabbeld worden.”

“There’s not a day that goes by that I don’t pray for the opportunity to go back to that day and make it different.”-Morgan Miller pic.twitter.com/fIpld2QE39 TODAY(@ TODAYshow) link

Voor de mensen die Miller niet kennen: hij is een Amerikaanse skilegende. In 2002, 2010 en 2014 veroverde hij zes olympische medailles, waarvan één gouden in de supercombiné op de Spelen van 2002 in Salt Lake City. Hij kroonde zich verder viermaal tot wereldkampioen, en in 2005 en 2008 pakte hij de eindzege in de Wereldbeker. Enkele maanden geleden zette Miller een punt achter zijn skicarrière.

In 2012 trouwde Miller met beachvolleykampioene Morgan Beck. Het koppel heeft een zoontje, Edward, geboren in 2015, een jaar voor de geboorte van Emeline.