Skiër Sam Maes bij WK-debuut meteen in top tien beste mannelijke Belgen ooit: “Maar het was niet mijn beste dag” Bart Fieremans

15 februari 2019

20u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport Bij zijn debuut op het WK in het Zweedse Are skiede het Belgische talent Sam Maes naar een fraaie 26ste plek op de reuzenslalom. “Ik ben tevreden, maar het was niet mijn beste dag”, zegt Maes. Met zijn eindstand nestelt Maes zich wel al onder de top tien van beste WK-prestaties van een Belgische man ooit.

Zijn verhoopte ambitie om rond de 15de plek te eindigen kwam niet uit, maar met zijn 26ste plek in het eindklassement toonde Maes zich ook niet ontevreden. Met zijn chrono van 1:13.33 in de eerste run plaatste Maes zich als 29ste nipt voor de tweede run van de beste dertig skiërs. Daarin skiede Maes dik twee seconden sneller (1:11.01) naar een 22ste tijd. “In de eerste run ski ik technisch vrij goed, maar maak ik in het hoogste deel wel een concentratiefout door te ver naar rechts naar een buitenpaal uit te wijken, dat heb ik moeten corrigeren. De tweede run was niet helemaal naar mijn zin, het tempo lag wel vrij hoog, maar op de bochten moet ik nog meer trainen. Het was niet mijn beste dag, maar als ik 26ste eindig zonder op mijn best te skiën, is dat ook niet slecht. Zonder die fout zou ik hoger staan. Ik mag tevreden zijn.”

Zijn 26ste plek is ook fraai gezien zijn leeftijd. Met zijn twintig jaar is Maes de allerjongste van de top dertig gisteren. “Ik weet dat ik met mijn leeftijd nog veel grote stappen kan zetten. Ik ben blij dat ik er nu al ‘bij’ hoor, maar ik kan fysiek nog verbeteren.”

Zijn opgetelde 26ste tijd mag al meteen gezien zijn in de Belgische skihistorie. Slechts zeven Belgische mannen haalden in het verleden een hoger eindklassement in een individueel onderdeel op een WK skiën. Maes: “Daar fixeer ik me niet zo op, want ik weet dat er nooit een Belg de absolute top in de wereld heeft gehaald. Dat relativeer ik.”

(lees verder onder de foto)

Ook Dries Van den Broecke kwam gisteren in actie in de finale van de reuzenslalom. Hij strandde op een 42ste plek in de eerste run, maar haalde in de tweede de finish niet. Henrik Kristoffersen ging in Are met de hoofdprijs in de reuzenslalom lopen. Hij won zijn eerste grote titel en eerste medaille op een WK. “Eindelijk. Hier heb ik als een gek voor gewerkt”, zei de 24-jarige Noor. Het WK-goud blinkt mooi op zijn palmares, naast een olympische zilveren plak in de reuzenslalom en olympisch brons in de slalom. En Kristoffersen bleef in Are ook topfavoriet Marcel Hirscher voor. De Oostenrijkse superkampioen voelde zich de voorbije dagen snipverkouden, maar raakte opgelapt en strandde uiteindelijk pas op twee tienden van het goud.