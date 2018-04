Skeletoni Kim Meylemans verhuist voor liefde en de sport naar Canada Valerie Hardie

13u34 0 Meer Sport Kim Meylemans gooit het roer drastisch om: zondag verhuist de 22-jarige skeletoni naar het Canadese Québec om daar te trainen met een nieuwe physical coach, Yannick Morin. Haar Canadese vriendin Sara Dagenais legde het contact. "Als ik over vier jaar in Peking een olympisch medaille wil doen, dan moet ik nú wat ondernemen."

Zondag is het zover. Dan trekt Kim Meylemans de deur in Neeroeteren achter zich toe en stapt ze op het vliegtuig met als bestemming Québec. Een weloverwogen beslissing van de 22-jarige skeletoni, die na haar ontgoochelende 14de plek op de Winterspelen in Pyeongchang besefte dat ze het geweer van schouder moest veranderen, ook al omdat haar Oostenrijkse trainer Martin Rettl het toen voor bekeken hield. De zoektocht leidde naar de Canadees Yannick Morin, een ex-bobsleeër die in 2002 24ste werd op de Winterspelen van Salt Lake City. Het was Meylemans' vriendin Sara Dagenais, zelf een ex-bobatlete die zich op het baanwielrennen toelegt, die hen in contact bracht. Morrin, die zelf een gym heeft, zal het fysieke deel van haar trainingen leiden. Een technische trainer vond ze nog niet: "Er zijn twee kandidaten - een Amerikaan en een Brit - maar België en wintersporten, dat blijft financieel een moeilijk verhaal. Het is niet zeker of ik hen kan betalen."

In Québec ga ik letterlijk op vijf minuten wandelen van het trainingscentrum wonen. In België ben ik altijd makkelijk een uur kwijt. Kim Meylemans

Sport Vlaanderen en het BOIC, de belangrijkste 'sponsors' van Meylemans, gaven al het groen licht voor haar verhuis. "Omdat het ideaal is en ze ook weten dat de faciliteiten in België beperkt zijn," legt de Limburgse uit. "In Québec ga ik letterlijk op vijf minuten wandelen van het trainingscentrum wonen. In België ben ik altijd makkelijk een uur kwijt. Er is een pushbaan waar ik zoveel op mijn start kan trainen als ik wil. Ik kan niet beter vragen. Québec is ook een goedkope provincie en de Canadese dollar staat zwak, wat het meteen interessanter maakt. En is het natuurlijk ook leuk dat ik dichter bij mijn vriendin kan wonen."

Meylemans is ervan overtuigd dat de timing om te verhuizen goed zit. "Ik kan nog twee jaar wachten maar dan komt Peking 2022 weer dichtbij. Het jaar na de Spelen lijkt me net goed om zaken uit te testen. Als we niks doen, dan staan we stil en dan ga ik over vier jaar geen olympische medaille winnen. In Pyeongchang heb ik geleerd dat het belangrijk is om niet alleen op de voorgrond te presteren maar dat je ook een 'wapen' achter de hand moet hebben." Meylemans refereert daarmee aan de polemiek rond de zogezegd snellere pakken van de Britse atletes. Volgens Meylemans en enkele anderen waren die niet conform de regels, maar de jury zag er na inspectie geen graten in. Meylemans: "Ik moet nu gewoon durven. In Canada ga ik over nieuw materiaal en een nieuwe baan kunnen beschikken. Heel veel veranderingen, maar ik geloof erin."