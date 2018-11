Sint-Truiden huldigt wereldkampioene Nina Derwael: “Blij om te zien dat het hier zo hard heeft geleefd” Redactie

10 november 2018

11u35

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 1 Meer Sport Sint-Truiden huldigde vanmiddag Nina Derwael. De Limburgse werd vorige week in het Qatarese Doha wereldkampioene op de brug met ongelijke leggers. Meer dan een reden voor een feestelijke huldiging in haar thuisstad.

“Het is toch een beetje raar om iedereen zo samen te zien. Ik ben heel blij om terug te zijn en blij om te zien dat het ook hier zo hard heeft geleefd.” Derwael leefde naar eigen zeggen vorige week op een wolk. “Intussen is dat wel beter”, lacht ze. “Terug school, terug training: zo kom ik opnieuw in mijn gewone ritme.” Aan aandacht van de media alvast geen gebrek voor de Belgische trots. “Ik denk dat ik daar wel redelijk goed mee omga. Een vlotte babbel heb ik altijd wel gehad.”

IJzig kalm oogde ze, vlak voor het behalen van de wereldtitel op de brug met ongelijke leggers. “Ik leek misschien rustig, maar vanbinnen had ik best veel stress. Ik probeer op zo’n momenten te vertrouwen op mijn trainingen. Het volgende doel is de wereldbeker in Duitsland binnen twee weken. Hopelijk kan ik daar ook een goede prestatie neerzetten”, besloot Derwael, waarna ze de tijd nam om handtekeningen uit te delen en selfies met de fans te laten maken.

Burgemeester Veerle Heeren (CD&V) kondigde opnieuw aan dat Derwael ereburger zal worden van Sint-Truiden. Ook zal er een plein of een straat vernoemd worden naar de 18-jarige gymnaste, die op het WK in Doha tevens vierde werd in de allroundcompetitie en aan de balk.