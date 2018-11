Simone Biles verovert aan de grond veertiende wereldtitel uit haar carrière - Zonderland pakt goud aan de rekstok DMM

03 november 2018

17u24

Simone Biles heeft op het WK turnen in Doha haar veertiende gouden WK-medaille behaald. De 21-jarige Amerikaanse toonde zich de beste in de grondoefening. Met 14.933 punten haalde de kleine gymnaste (1m42) het voor haar landgenote Morgan Hurd (13.933 punten) en de Japanse Mai Murakami (13.866 punten).

Voor Biles was het al haar vierde wereldtitel aan de grond na goud in 2013, 2014 en 2015. Ze is in het onderdeel ook regerend olympisch kampioene. De Amerikaanse verlaat Qatar met vier gouden medailles. Naast de grondoefening won ze ook de allroundcompetitie, was ze de beste aan de sprong en zegevierde ze met de VS in de teamcompetitie. Daarnaast haalde Biles zilver aan de brug met ongelijke leggers (achter Nina Derwael) en brons aan de balk. Met twintig WK-medailles (14x goud, 3x zilver, 3x brons) evenaart Biles recordhoudster Svetlana Khorkina.

Zonderland verovert derde wereldtitel aan rekstok

Epke Zonderland heeft zich voor de derde keer in zijn carrière tot wereldkampioen aan de rekstok gekroond. Met 15.100 punten haalde de 32-jarige Nederlander het voor de Japanner Kohei Uchimura. Die kreeg voor zijn oefening 14.800 punten. Het brons ging naar de Amerikaan Samuel Mikulak (14.533 punten).

Zonderland werd eerder wereldkampioen aan de rekstok in 2013 (in Antwerpen) en 2014. In 2012 pakte hij in Londen olympisch goud. De voorbije jaren kende de Nederlander heel wat blessureleed. Vorig jaar bekroonde hij zijn comeback met WK-zilver in Montreal.

Zou Jingyuan verlengt titel aan de brug

De Chinese gymnast Zou Jingyuan volgt zichzelf op als wereldkampioen aan de brug. Hij haalde het in de finale met een topscore van 16.433 punten voor de Oekraïense olympisch kampioen Oleg Verniaiev (15.591 punten). Voor de 20-jarige Jingyuan was het na goud in de teamcompetitie zijn tweede wereldtitel in Doha. Het brons was voor de Rus Artur Dalaloyan (15.366 punten). Die won eerder dit WK goud in de allroundcompetitie en aan de grond en zilver in de teamcompetitie en aan de sprong.