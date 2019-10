Simone Biles turnt 'triple-double' de boeken in LPB

05 oktober 2019

21u04

Bron: anp/belga 0

Simone Biles heeft op het WK in Stuttgart officieel een nieuw element de boeken in geturnd. De 14-voudige wereldkampioene liet in de kwalificaties op de vloer haar triple-double zien. Eerder had Biles bij de Amerikaanse kampioenschappen al in haar eerste sprongserie de dubbele salto achterover gehurkt met drie schroeven laten zien. Om het officieel de Biles II te laten zijn - ze heeft al een element op haar naam - moest de Amerikaanse het element met succes op een WK of Olympische Spelen turnen. Dat lukte in Stuttgart, tot enthousiasme van de toeschouwers in de Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Biles kwam uit op een score van 14,833 en was daarmee op de vloer veruit de beste.