Simone Biles pakt uit met nooit geziene afstoot op de balk ODBS

21 juni 2020

17u48

Bron: instagram simonebiles 1 Turnen Simone Biles mag snel na het uitstel van de Olympische Spelen nog twijfels geuit hebben over haar sportieve toekomst, in een filmpje op haar sociale media slaat ze de turnwereld alweer met verstomming. De Amerikaanse (23) pakte uit met een unieke afstoot op de balk.



Pas twee weken geleden mocht Biles opnieuw de gymzaal in, maar tijdens de quarantaine bleef ze via trainingen op Zoom in vorm. Daarin vond de allroundspecialiste blijkbaar de inspiratie om een nieuwe afstoot op de balk te bedenken. Met een ‘triple double’, inmiddels al een miljoen keer bekeken op haar Instagram, gooit ze hoge ogen. “Geen woorden voor”, tweette NBC Olympics als reactie. Nastia Liukin, de allround-kampioene in het turnen in 2008: “Whatttttttttttt”, naast enkele icoontjes in de vorm van een kroon. De absolute koningin, in principe de grote concurrente voor onze Nina Derwael op de brug met ongelijke leggers volgend jaar op de Spelen in Tokio.

Biles uitte onlangs haar ongenoegen over de Amerikaanse turnfederatie in de zaak rond de veroordeelde Amerikaanse teamarts Lawrence G. Nassar en klaagt ook over fysieke pijn. Zo vertelde een dokter haar recent dat één van haar dikke tenen op vijf plaatsen gebroken is en nooit meer volledig zal genezen en dat de andere barsten vertoont. “En als het dat niet is, is het wat anders.”

“Elke dag naar de gym gaan om te trainen, dag in dag uit, met dat ene doel in gedachten - ik heb de indruk dat de tank stilaan leeg aan het raken is. Ik was klaar om over drie maanden alles te geven, nu komen er nog eens vijftien maanden bij - dat laat mentaal z’n sporen na”, zei ze begin april.

Ook in februari van dit jaar schitterde ze met een straffe oefening op de sprong. Biles voerde toen de Yurchenko Double Pike - een oefening die bijna uitsluitend door mannen wordt gedaan - perfect uit, al waagde ze zich ook daar nog niet aan de landing. Zie video hieronder.



