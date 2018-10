Simone Biles: “Nina Derwael verslaan, dat zal niet makkelijk worden” Amerikaanse gymnaste domineerde alle toestellen op WK, op brug na Valerie Hardie

28 oktober 2018

13u42 0 Meer Sport Nierstenen of niet, dat heeft turnster Simone Biles dit weekend niet belet om op het WK artistieke gymnastiek de leiding te nemen in vier van de vijf onderdelen - allround, balk, grond en sprong - bij de vrouwen. Slechts op één toestel moest ze de ‘eer’ aan een Belg laten: Nina Derwael, die beter scoorde op de brug. ‘Het zal niet makkelijk worden haar te verslaan,’ zei Biles.

Twee jaar, sinds ze in Rio vier keer olympisch goud won, was Simone Biles niet meer in competitie uitgekomen. Eerst nam ze een jaar pauze, vervolgens had de Amerikaanse nog een klein jaar nodig om weer de oude te zijn. Correctie: een nog betere versie van zichzelf. Simone Biles, versie 2.0. Niets of niemand twijfelde eraan dat de 21-jarige gymnaste, na haar overtuigende rentree tijdens de Amerikaanse kampioenschappen, nu ook het WK zou domineren en het historische record van Vitaly Scherbo (12 keer WK-goud) van de tabellen zou vegen.

Tot Biles vrijdag plots een foto postte. Ze was met spoed opgenomen in een hospitaal in Doha. De Texaanse had al enkele dagen last van buikpijn maar in Qatar was die zo erg dat ze het niet meer kon uithouden. Na een telefoontje naar haar moeder Nellie, een verpleegster, besliste Biles dan toch maar naar het ziekenhuis te gaan, om een appenciditis uit te sluiten. De diagnose luidde: niersteen. En nog een grote ook. Biles gaf de ongenode gast de bijnaam ‘De parel van Doha’. “Cool en kan ik nu gaan?”, vroeg Biles. “Want ik moet meedoen aan de kwalificaties. Ik zal met de pijn en de steen later wel afrekenen.” Al deed ze het tijdens de competitie zaterdag wat ‘rustiger’ aan tussen de toestellen door. “Zodat die steen niet te veel zou bewegen. Al zou een roller coaster naar verluidt ook helpen tegen nierstenen - maar ik ben een roller coaster op m’n eentje als ik turn (lacht). De adrenaline en de steun van m’n teammates hebben geholpen om de pijn te verbijten. Gymnasten kunnen ook wel een en ander verdragen.”

En of de turnster van 1m42 aan een dolle rit begon. Eerst aan de brug, met een score van 14.866 punten - alleen Nina Derwael deed beter, met 15.066 punten. “Of ik Nina kan verslaan vrijdag? Mmmm, dat zal niet makkelijk worden. Ze is een onvoorstelbare gymnaste aan de brug - het zou al een hele eer zijn als ik in de finale na haar als tweede kan finishen. Ik ken haar niet echt, maar ze is groot en het lijkt me een lieve meid. Ze zal de komende jaren nog van zich doen spreken, denk ik.” Haar nieuwe Franse coach Landi toonde zich tevreden want in het verleden haalde Biles meestal de finale op de brug niet: “En nu zit ze maar twee tiendes onder dat Belgische meisje, Nina - niet slecht.”

De brug was het enige toestel waar Biles haar meerdere moest erkennen in een concurrente in de kwalificaties - de Amerikaanse domineerde alle andere apparaten. Op de balk: 14.800 punten. Aan de grond: 15.333 punten en aan de sprong: 15.966 punten. In Doha pakte ze overigens uit met een sprong die tot dusver alleen mannen konden uitvoeren - de ‘Biles’ zal binnenkort in de Code worden opgenomen. Met haar totale score kwam ze zo uit op een verbluffende 60.965 punten, vier volle punten meer dan haar landgenote Morgan Hurd (56.465 ptn), nota bene de titelverdedigster in de allroundcompetitie, met die nuance dat Biles er op het WK van 2017 niet bij was. Indrukwekkend, zo vond ook teammanager Tom Forster: “Ze is Simone. Ze is wat Michael Jordan of Tiger Woods voor hun sport waren - van hen zou je ook zulke prestaties verwachten.”

Tot slot ging de VS, met Biles als speerpunt, ook aan de leiding in de teamcompetitie, voor Rusland en China. Kortom, Biles zit op koers om vijf keer goud te winnen. De enige die een zesde goud in de weg staat, lijkt die 18-jarige Truiense te zijn, Nina Derwael.