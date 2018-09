Simon Van de Voorde, Red Dragon met vele gezichten: "Of ik geen muurtje wil metselen, vragen ploegmakkers me" Bart Fieremans in Italië

12 september 2018

08u39

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport Op een WK volleybal - vandaag start België tegen Argentinië - kan je mannen met baarden wel gebruiken. De luchtmacht van de Red Dragons telt er zo een. Maak kennis met Simon Van de Voorde (28): 2m08 groot, internationaal gelauwerd, gesterkt door een straf avontuur in Iran, en als familieman niet te beroerd om in de bouw bij te klussen.

De volleytopper: "Beste middenman in Italië: daar ben ik fier op"

Weinig Belgen met zo'n palmares: Van de Voorde beukte bij Maaseik met twee titels en twee bekers de poort naar het buitenland open. Met het Poolse Jastrzebski haalde hij brons in de Final Four van de Champions League. Bij het Italiaanse Latina zag hij zich verkozen tot beste middenman en blokker. Goed voor een transfer naar landskampioen Trentino, en zilver in de CL-Final Four in 2016.

