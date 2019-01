Siebenhofer triomfeert in Cortina d'Ampezzo ook in tweede WB-afdaling - Kriechmayr is de beste in Wengen LPB

19 januari 2019

14u19

Bron: afp 0

De Oostenrijkse Ramona Siebenhofer heeft de tweede Wereldbekermanche afdaling van het weekend in het Italiaanse Cortina d'Ampezzo gewonnen. Vrijdag was ze in het Italiaanse skioord al de beste, wat meteen haar eerste WB-zege was.

De 27-jarige Siebenhofer was vier honderdsten sneller dan haar landgenote Nicole Schmidhofer, die aan de leiding blijft in de WB-stand van de afdaling maar haar voorsprong wel ziet slinken tot acht punten. De Sloveense Elka Stuhec mocht als derde mee het podium op. Lindsey Vonn eindigde in haar tweede race van het seizoen op de negende plaats. De 34-jarige Amerikaanse vedette, goed voor 82 WB-zeges, moest vrijdag nog vrede nemen met een gedeelde vijftiende plaats.

Vincent Kriechmayr heeft de WB-afdaling in het Zwitserse Wengen op zijn naam geschreven. De 27-jarige Oostenrijker was veertien honderdsten sneller dan de Zwitser Beat Feuz. De Noor Aleksander Aamodt Kilde moest vrede nemen met de derde plaats. Kriechmayr boekte de vierde zege in zijn carrière, de tweede in de afdaling. Hiermee wipt hij in de WB-stand van de afdaling naar de tweede plaats. De leiding is nog steeds stevig in handen van Feuz. In de algemene WB-stand blijft de Oostenrijker Marcel Hirscher de leider.