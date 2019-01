Siebenhofer mag in WB-afdaling van Cortina d'Ampezzo eerste keer vieren, Vonn wordt 15de LPB

18 januari 2019

14u03

Bron: Belga 0

De Oostenrijkse Ramona Siebenhofer heeft de WB-manche afdaling in het Italiaanse Cortina d'Ampezzo op haar naam geschreven. Siebenhofer klokte een tijd van 1:15.44 en bleef daarmee de Sloveense Ilka Stuhec met 40 honderdsten voor. Stephanie Venier, landgenote van Siebenhofer, vervolledigde op 46 honderdsten het podium.

Voor de 27-jarige Siebenhofer is het de eerste WB-zege uit haar carrière. Twee keer eerder, telkens in een afdaling, haalde ze al een podium. In de tussenstand van de Wereldbeker afdaling blijft de Oostenrijkse Nicole Schmidhofer, vrijdag twaalfde, aan de leiding. In de algemene Wereldbeker behoudt de Amerikaanse Mikaela Shiffrin met een comfortabele voorsprong de koppositie.

Lindsey Vonn skiede vandaag na heel wat blessureleed haar eerste race van het seizoen. De 34-jarige Amerikaanse vedette, goed voor 82 Wereldbekerzeges, moest tevreden zijn met een gedeelde vijftiende plaats op 1.19 van Siebenhofer.

Morgen staat in Cortina d’Ampezzo opnieuw een afdaling op het programma. Zondag volgt een super-G. Shiffrin start alleen in die wedstrijd.