Shorttracker die vorige maand hard in aanraking kwam met heftruck, nu naar ziekenhuis met ernstige brandwonden YP

10 januari 2019

17u45

Bron: Belga, AD.nl 0 Meer Sport De Nederlandse shorttracker Sjinkie Knegt heeft zware brandwonden opgelopen, toen hij vandaag in zijn huis in Friesland zijn houtkachel aanstak. Zijn kleding vloog hierbij in brand en Knegt, in 2015 nog Nederlands ‘Sportman van het Jaar’, liep daarbij brandwonden op over zijn hele lichaam. Ook zijn gezicht raakte verbrand, maar aan zijn linkerbeen zou de schade het ergst zijn. Daar zijn de brandwonden derdegraads, zo meldt schaatsbond KNSB.

Knegt (29) werd vanmorgen door zijn vrouw Fenna in hun woonkamer gevonden, waarna zij direct de hulpdiensten belde. Een traumahelikopter en ambulance rukten uit naar zijn woonst in het Friese Bantega, het Friese dorp waar Knegt en vervolgens werd hij per ambulance naar het ziekenhuis in Groningen gebracht.

Huidtransplantatie

Bondscoach Jeroen Otter werd vanmorgen over het ongeluk geïnformeerd door de vrouw van Knegt. “Er wordt gesproken over huidtransplantatie. Hoeveel vierkante centimeter, daar kan ik niks over melden. Dat het vreselijk is en een ongelofelijke klap in het gezicht van Sjinkie Knegt en de hele shorttrackcommunity en sportlievend Nederland, dat is wel duidelijk.”

Geëmotioneerd vervolgde hij: “Ik kreeg tranen in mijn ogen toen ik het hoorde. Dan zie je echt zo’n kereltje in brand staan.” Over het hersteltraject zegt Otter niet te weten hoe lang dit duurt. “Zijn linkerbeen is er slecht aan toe. Er wordt gesproken over huidtransplantatie. Dat hij hier nog een hele tijd mee bezig is, dat is evident.”

Pechvogel

De winnaar van olympisch zilver en brons op respectievelijk de 1.500 en 1.000 meter zat al geblesseerd thuis door een ongeluk met een vorkheftruck. Nog geen maand geleden raakte hij een paar seconden bekneld tussen de muur van zijn werkruimte onder zijn huis in Bantega en de vorkheftruck die onverwachts naar achteren rolde. Daarbij scheurde een spier aan de voorkant van zijn linkeronderbeen tot tachtig procent af. Het ongeluk had veel erger kunnen aflopen, zo vertelde Knegt later die zei geluk te hebben gehad, maar hij wist dat hij het EK shorttrack, dat morgen begint, aan zich voorbij moest laten gaan.

Wat valt te zeggen over het herstel? “Het enige wat ik nu weet is dat hij brandwonden heeft over zijn hele lijf. Dat lichaam heeft gewoon in brand gestaan. Mijn eerste zorg toen ik het vanochtend hoorde was; is ie in levensgevaar? Dat is hij gelukkig niet. Over zijn sportieve herstel denk ik nog even niet na, het allerbelangrijkste is nu dat de mens Sjinkie goed herstelt. Wij wensen hem ook langs deze weg heel veel beterschap. En we zouden het op prijs stellen als de media zijn familie voorlopig rust gunnen in deze moeilijke tijd.”

Walker

Eerder deze week kreeg Knegt na een MRI-scan het bericht dat het herstel na zijn vorkheftruckongeluk uitermate voorspoedig verliep en dat hij waarschijnlijk weer in actie kon komen op de WK in Sofia in maart. Om zijn linkerbeen droeg hij gedurende de dag inmiddels een zogenaamde ‘walker’, een plastic brace die zijn spieren moest ontzien en stevigheid biedt. Dagelijks zat hij een uur tot anderhalf uur op de rollerbank, een apparaat waarop hij in zijn garage kon fietsen zonder zich te verplaatsen.

Knegt, een teamplayer en liefhebber van zijn sport, was tot vanmorgen voornemens vanavond wel naar Dordrecht af te reizen voor de EK en aan te sluiten in het hotel bij zijn teamgenoten.