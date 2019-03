Shiffrin zet kers op de taart met WB-winst in afsluitende reuzenslalom XC

17 maart 2019

13u01

Bron: Belga 0 Meer Sport Mikaela Shiffrin heeft de reuzenslalom in het Andorrese Soldeu gewonnen, de laatste wedstrijd van het Wereldbekerseizoen alpijnse ski. De 24-jarige Amerikaanse haalde het na twee runs in 2:23.17. Ze was daarmee 30 honderdsten sneller dan de verrassende 17-jarige Nieuw-Zeelandse Alice Robinson. De Slovaakse Petra Vlhova eindigde als derde op 41 honderdsten.

Voor Shiffrin was het de 60ste Wereldbekerzege uit haar carrière, de zeventiende dit seizoen. Vrijdag had ze met winst in de slalom al haar eigen record van vijftien WB-zeges in een seizoen verbeterd.

Shiffrin verzekerde zich vandaag van de kristallen bol in de reuzenslalom. De eindzeges in de algemene Wereldbeker en de Wereldbekers slalom en Super-G had ze al binnen. Met vier Wereldbekertrofeeën in een seizoen doet Shiffrin even goed als haar landgenote Lindsey Vonn (in 2009-2010 & 2011-2012) en de Sloveense Tina Maze (in 2012-2013).

De Oostenrijkse Nicole Schmidhofer stak de kristallen bol in de afdaling op zak, de Italiaanse Federica Brignone was de beste in de combiné.