Servische baskettopper Kuzmic raakt zwaargewond bij verkeersongeluk XC

14 juli 2019

12u11

Bron: Belga 0 Basket Ognjen Kuzmic is gisteravond bij een verkeersongeluk in Bosnië en Herzegovina zwaargewond geraakt. Dat heeft zijn team Rode Ster Belgrado laten weten. De 29-jarige Kuzmic zat in de Servische selectie voor het WK, dat 31 augustus start in China.

Rode Ster meldt dat Kuzmic ernstige verwondingen aan het hoofd en de borst heeft opgelopen. Volgens lokale media ligt de basketter in een coma, en raakte een medepassagier ook zwaargewond. De inzittenden van een andere wagen raakten lichtgewond.

Kuzmic was de voorbije twee seizoenen actief bij Real Madrid, maar keerde terug naar Rode Ster. Van 2013 tot 2015 maakte hij in de NBA het mooie weer bij Golden State Warriors, waarmee hij in zijn laatste seizoen de titel won.

KK Crvena zvezda mts obaveštava javnost da je reprezentatovac Srbije i centar kluba Ognjen Kuzmić doživeo tešku saobraćajnu nesreću u nedelju u jutarnjim časovima - https://t.co/Yjn8Nqmhbt #kkcz pic.twitter.com/fj7da1Ak9b KK Crvena zvezda(@ kkcrvenazvezda) link