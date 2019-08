Servië voornaamste uitdager van favoriet Amerika op WK basket: “Als wij tegen Amerika spelen? Moge God hen helpen” Dave Bastiaenssen

30 augustus 2019

Van zaterdag 31 augustus tot zondag 15 september wordt in China het 18de wereldkampioenschap basketbal gespeeld. Voor het eerst met 32 ploegen, verdeeld over acht groepen van vier teams. De favoriet voor de eindzege is Team USA. Maar er wordt stevig aan de Amerikaanse troon geschud. “Als wij tegen Amerika spelen ? Moge God hen helpen”, liet de Servische bondscoach Sasha Djordjevic noteren.

Sinds 2008 miste Amerika geen belangrijke afspraak meer. Drie Olympische (2008, 2012 en 2016) en twee wereldtitels (2010 en 2014) werden aan het palmares toegevoegd. Elke tegenstand werd weggeveegd. Maar de Amerikaanse dominantie wordt op het komende WK stevig op de proef gesteld.

Afmeldingen en blessures maken dat Team USA niet meteen een Dream Team afvaardigt naar China. Geen NBA-supervedetten zoals LeBron James, Stephen Curry, Klay Thompson, Russel Westbrook, Kevin Durant, Anthony Davis, Kawhi Leonard of andere James Hardens.

De twijfels over de kwaliteit en sterkte van het Amerikaanse team kwamen snel naar boven. In de eerste weken van de voorbereiding leed de Amerikaanse ploeg een nederlaag tegen een selectie van G-league spelers, de jongerenliga van de NBA. Een verlies dat onder de radar bleef. Het betrof immers een niet-officiële oefenwedstrijd.

Vorige week incasseerde de titelverdediger echter een stevige tik. In een oefenwedstrijd voor meer dan 50000 Australische fans wonnen de Aussies met 98-94 tegen Team USA. Dit verlies maakte een einde aan een reeks van 78 overwinningen in officiële wedstrijden.

Ondanks deze nederlaag begint deze vedettenloze selectie, met namen als godbetert Joe Harris, Myles Turner, Derrick White toch als de te kloppen ploeg aan het WK. Maar de uitdagers liggen op de loer en ruiken hun kans.

Enkel goud

Vooreerst Servië. Zonder twijfel de zwaarste concurrent voor Team USA. De verliezend finalist van het WK 2014 en de Olympische spelen 2016, telkens tegen Amerika, is deze keer niet tevreden met zilver. De Servische bondscoach Sasha Djordjevic beschikt zowat over zijn sterkst mogelijke selectie. Met Nikola Jokic, de center van Denver Nuggets die het voorbije seizoen in het beste vijftal van de NBA werd opgenomen, met de 2,22m grote reus Boban Marjanovic, met Bogdan Bogdanovic van Sacramento Kings. Allemaal snakken ze naar een gouden medaille.

De afwezigheid van de geblesseerde balvirtuoos Milos Teodosic lijkt het vertrouwen niet aan te tasten. Op de vraag over een mogelijk duel tegen Amerika antwoordde coach Djordjevic. “Als wij tegen Amerika spelen ? Moge God hen helpen.” Duidelijk geen gebrek aan vertrouwen bij de Servische delegatie.

The Greek Freak

Uitkijken is het zeker voor Griekenland en Giannis Antetokounmpo: de Greek Freak met de snelheid van een vleugelspeler en het gestalte (2,11m) van een center. Zo goed als onstopbaar met zijn Euro-step. Antetokounmpo, die met Milwaukee Bucks pas in de Eastern Conference finale werd uitgeschakeld door de latere kampioen Toronto, werd het voorbije seizoen in de NBA verkozen tot beste speler, de MVP. Maar…

“Ik zou de MVP-trofee zo willen inruilen voor een gouden medaille met Griekenland”, onderstreept Antetokounmpo de Griekse ambities.

Outsiders

Met Frankrijk, Spanje en Australië als outsider telt dit WK nog een aantal geloofwaardige medaillekandidaten. Niet toevallig drie landen met een stevige NBA-basis. Frankrijk kan rekenen op schutter Evan Fournier (Orlando Magic) en Rudy Gobert. De 2,18m grote center van Utah Jazz werd het voorbije seizoen voor de tweede keer op rij verkozen tot beste defensieve speler in de NBA.

Spanje, het meest succesvolle Europees land van dit decennium, heeft, in afwezigheid van veteraan Pau Gasol, zijn kern gebouwd rond Ricky Rubio (Phoenix Suns) en Marc Gasol, die met Toronto Raptors de NBA-titel veroverde. Door de zege in de oefenwedstrijd tegen Amerika voegde Australië, met NBA-spelers Patty Mills (San Antonio Spurs), Matthew Dellavedova (Cleveland Caveliers), Joe Ingles (Utah Jazz) en Aron Baynes (Boston Celtics), zich toe aan het lijstje van medaillekandidaten.

Voor het eerst sinds lang maakt het WK zich op voor één van de meest onvoorspelbare edities. Gaat Amerika voor een zesde WK-kroon ? Of profiteren de concurrenten van de vele forfaits van de NBA-sterren ? Op 15 september valt de beslissing als in de Chinese hoofdstad Bejing de finale van het WK wordt gespeeld.