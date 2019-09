Servië overdondert Red Dragons, die als tweede eindigen in de groep Bart Fieremans

18 september 2019

22u35 0 EK volleybal De Red Dragons botsten op het gewapend beton van Servië (0-3) en eindigen zo als tweede in de groep. Gelukkig was dit slechts een trailer. De release van de hoofdfilm tussen België en Servië volgt wellicht in de kwartfinale als beide landen de achtste finale overleven.

Jammer, die nederlaag van België, maar met deze asterisk: het resultaat deed er op zich niet zoveel toe. De weliswaar erg aantrekkelijke affiche had op voorhand aan belang ingeboet omdat beide ploegen al zeker waren om bij top twee van de poule te eindigen en zo wereldkampioen Polen in de achtste finale te vermijden.

Servië eindigt na de zege wel als groepswinnaar en krijgt nu het nummer vier van de groep D in de achtste finale: wellicht Montenegro of Tsjechië die vandaag nog een onderling duel spelen. De Red Dragons moeten nu als tweede in de groep wellicht tegen Oekraïne spelen in de achtste finales. Als België en Servië zaterdag hun favorietenrol waarmaken, treffen zij elkaar opnieuw in de kwartfinale. En dat duel zal het EK voor de Red Dragons maken of kraken.

Met het oog op die mogelijk latere confrontatie betrof het gisteren uiteraard een interessant tactisch en psychologisch steekspel, een krachtmeting tussen twee teams die op dit EK al erg attractief volleybal hadden laten zien.

Coach Brecht Van Kerckhove zou over de hele wedstrijd veel roteren, zo mocht Pieter Coolman in de basis starten. Servië begon met zijn sterkste opstelling, en greep België meteen naar de keel. Het team is echt van een hogere orde dan de vorige opponenten: zoveel meer opslagdruk, zoveel meer orkaankracht in de aanval met hardhitters Atanasijevic en Kavocevic en zoveel sneller spel.

Dat was even wennen. Het vizier van Sam Deroo en co. stond aanvankelijk niet zo scherp. Dan loop je snel achter de feiten. Bij een zoveelste slordigheid en 5-12-kloof gooide coach Brecht Van Kerckhove uit woede zijn notitieblad tegen de grond. Hij wou meer agressiviteit zien en voerde een dubbele wissel uit met het duo Bram Van Den Dries en Matthias Valkiers. België verweerde zich dan toch feller en gooide beduidend hardere bommen naar de overkant. De terugkeer tot 17-19 was knap, maar dan nam Servië het commando gezwind over voor 21-25-setwinst.

Ook in de tweede set moesten de Red Dragons meteen achtervolgen. Met de steun van de fans wist België toch een versnelling hoger te schakelen. Sterk servicewerk van Deroo en een goed blok bracht België op gelijke hoogte (8-8). Even leken de Red Dragons ontketend bij een 13-11-voorsprong, maar Servië wist het wedstrijdbeeld toch weer te doen kantelen met vijf punten op rij. Hoe hard de Red Dragons hun best deden – ook Grobelny viel nog sterk in – Servië mokerde net iets harder en preciezer (20-25).

Het Belgische publiek bleef er in geloven en schreeuwde zich de ziel uit bij de sterke start van de Red Dragons in de derde set. Bram Van Den Dries zorgde voor extra stuwkracht en een 6-4-voorsprong. Maar Servië verslapte geen moment. Servicekanon Atanasijevic hamerde Servië opnieuw naar een 9-11-voorsprong. België vond geen enkel afstopmiddel en leverde ook de derde set in (19-25). Een maatje te sterk dus, waaruit België wel lessen kan trekken om het een volgende keer te proberen beter te doen.