Servië kroont zich voor het eerst tot wereldkampioen in het vrouwenvolleybal Redactie

20 oktober 2018

16u06

Bron: Belga 0 Meer Sport De Servische vrouwen hebben zich op het WK volleybal voor vrouwen voor het eerst in hun geschiedenis tot wereldkampioen gekroond. Servië versloeg in de finale Italië met 3-2 (21-25, 25-14, 23-25, 25-19 en 15-12).

Voor Servië, dat twee jaar geleden in Rio olympisch zilver won en vorig jaar Europees kampioen werd, was een bronzen plak in 2006 tot dusver de beste prestatie op een WK. Italië veroverde haar enige wereldtitel in 2002.

Eerder op de dag won China de troostfinale om het brons door Nederland met 3-0 (25-22, 25-19 en 25-14) te kloppen.