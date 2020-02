Seppe Smits springt naar zesde plaats in wereldbeker slopestyle



Snowboarder Seppe Smits is als zesde geëindigd in de wereldbekermanche slopestyle in het Californische Mammoth Mountain Resort. In de finale kreeg hij voor zijn eerste run 64,45 punten en 70,05 punten voor de tweede. De tweevoudige olympiër was met 81,00 punten doorgestoten vanuit de kwalificaties.

De Amerikaan Dusty Henricksen won met 84,51 punten voor de Japanner Ryoma Kimata (83,33 ptn) en zijn landgenoot Justus Henkes (79,56 ptn). In de WB-stand is Smits 23e met 433,40 punten. Henricksen leidt met 1.290 punten.

Loranne Smans werd zevende in de finale. Met haar eerste run in de finale scoorde ze slechts 29,23 punten maar in de tweede deed ze met 55,31 punten beter. De Amerikaanse Jamie Anderson (83,40 ptn) pakte de zege. Smans, 22, werd vorige week vierde in Seiseralm. Ze is zevende in de WB slopestyle. De vierde manche vindt van 13 tot 16 februari plaats in het Canadese Calgary.