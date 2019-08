Seppe Smits snowboardt vanaf een hoogte van 6.500 meter naar beneden Redactie

09 augustus 2019

16u55 0 Meer sport Tweevoudig wereldkampioen snowboarden Seppe Smits (28) heeft op de Peak Lenin in Kirgizië van een hoogte van 6.500 kilometer naar beneden gesnowboard. Het grote doel was om vanaf de top te vertrekken, vijf van de in totaal achttien expeditieleden slaagden daar uiteindelijk in.

Samen met zeventien andere avonturiers- alpinisten, skiërs en snowboarders- vertrok Smits eind juli op expeditie. Het grote doel was om de top van de Peak Lenin in Kirgizië - een hoogte van 7.134 meter - te bereiken en van daaruit bijna 2.500 meter naar beneden te snowboarden. “Maar dat alpinisme is toch een vak apart. Het snowboardgedeelte wordt misschien wel het minst zware van de hele tocht. Het is het bereiken van die 7.000 meter die een gigantische uitdaging is. Nooit eerder ging ik zo hoog”, vertelde de tweevoudige wereldkampioen in de slopestyle vorige week.

Smits hield het uiteindelijk bij 6.500 meter om van daaruit een duik te maken naar een hoogte van 4.600 meter. Hoe dan ook een bijzonder straffe prestatie. Vijf van de in totaal achttien expeditieleden slaagden erin om vanaf de top af te dalen.