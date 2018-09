Sensatie in Berlijn: Kipchoge verpulvert wereldrecord marathon Redactie

16 september 2018

11u28

Bron: Belga 24 Meer Sport Sentatie in Berlijn. De Keniaan Eliud Kipchoge heeft brandhout gemaakt van het oude wereldrecord op de marathon. Hij finishte in 2u01:39, en deed zo de volle 1:18 van het record van zijn landgenoot Dennis Kimetto uit 2014 (2u02:57). Toen Kipchoge over de finish kwam verscheen 2u01:40 op de klok, maar de tijd werd nog met een seconde naar beneden bijgesteld.

Na vijftien kilometer lag Kipchoge al een halve minuut voor op schema wereldrecord, en nog enkele kilometers verder moest een beetje tegen de verwachting in al zijn laatste tempomaker afhaken. Normaal betekent zo vroeg alleen vallen in een marathon 'game over', maar niet voor Kipchoge. Hij ging alleen nog maar versnellen. Na 30 kilometer liep Kipchoge zowaar 52 seconden voor op wereldrecordschema.

¡¡QUÉ BESTIA!!

★@EliudKipchoge★ RÉCORD DEL MUNDO de Maratón ¡¡2h01'39!!



Nos has dejado sin palabras!! 😱😱😱👏🏽💐#BerlinMarathon pic.twitter.com/URbul6r8rq Iñaki Martinez(@ bilbaoatletismo) link

Na 30 kilometer begint de marathon pas echt, klinkt het vaak. Maar Kipchoge had alles onder controle en bleef zijn tempo aanhouden en af en toe zelfs versnellen. In tegenstelling tot bij het veelbesproken 'breaking2'-project, waarbij Kipchoge net niet onder de twee uur dook maar in geoptimaliseerde omstandigheden wel de snelste marathontijd ooit neerzette, voldoet de marathon van Berlijn wel aan alle voorwaarden om van een erkende wedstrijd te kunnen spreken. Kipchoge mag zich nu ook officieel wereldrecordhouder noemen. Zijn persoonlijk record stond tot op vandaag op 2u03:05.

Voor velen had Kipchoge al langer de stempel de 'GOAT', de 'greatest of all time' onder de marathonlopers meegekregen. Die kreeg hij op basis van zijn acht opeenvolgende zeges in grote marathons, inclusief de Olympische Spelen in Rio in 2016, en op basis van zijn indrukwekkend lange carrière, te beginnen met zijn wereldtitel op de 5.000 meter in 2003. Kipchoge zet met zijn wereldrecord in Berlijn een dikke streep onder zijn status van beste marathonloper.