Senna Deriks knap zesde op Europese Spelen met PR in allround: “Boost voor WK” Bart Fieremans in Minsk

29 juni 2019

16u43

Een medaille was nog te hoog gegrepen, maar ook met als zesde in de allroundcompetitie artistieke gymnastiek mag Senna Deriks erg trots zijn met haar beste score ooit: "Nu weet ik dat ik niet aan mezelf moet twijfelen."

Senna Deriks begon haar allroundcompetitie met een geslaagde grondoefening en lukte 12.333 punten. Bij de sprong voerde ze een Yurchenko volledige schroef uit en krikte ze haar score van de kwalificaties met dik een tiende op tot 13.400. Ook de brug met ongelijke leggers werkte Deriks puik af met 13.466, en op de balk – waar ze in de kwalificaties nog wankel voor de dag kwam – deed ze het uitmuntend met 12.733. Haar totaalscore lag bijna twee punten hoger dan tijdens de kwalificaties.

Logisch dat ze glunderde na haar prestatie: “Vandaag ben ik superblij hoe het verlopen is. Ik heb me overal kunnen verbeteren.” Deriks mist soms wat zelfvertrouwen, dus ook mentaal neemt ze dit toernooi voor de toekomst mee: “Voor de wedstrijd had ik nog veel stress en in mijn opwarming maakte ik wat atypische foutjes, maar eens de wedstrijd bezig was gaf iedere oefening me meer vertrouwen. Ik weet nu dat ik niet moet twijfelen aan mezelf. Dit geeft een boost voor het WK en voor de toekomst.”

Op het WK in oktober in Stuttgart wil België zich als team plaatsen voor de Olympische Spelen. Dus geeft ook coach Marjorie Heuls een compliment voor het persoonlijk record van Deriks in de allround: “Ze werkte de competitie zonder grote fouten af. Ze passeert twee keer haar nieuwe oefening op de brug. Het is lang geleden dat alle vier toestellen lukten. En als zesde in de topacht van Europa staan is mooi. We weten dat ze de moeilijkheidsgraad van haar oefeningen nog kan verhogen.”

Deriks knikt: “Op de brug ben ik al een oefening met een hogere startwaarde bezig op training. En ook op de grond kan ik nog een paar reeksen moeilijker maken. Voor de rest moet ik vooral stabiliseren.”

Verbaeys ontevreden over de ringen

Jimmy Verbaeys eindigde als zestiende in de allroundfinale bij de mannen: een plek hoger dan in de kwalificaties, maar wel met een mindere score van 78,431. “Op de ringen maakte ik een fout. Er was geen spanning in de handstand gekomen. Misschien was ik niet genoeg gefocust. Heeft het met stress te maken? Zoiets gebeurt bijna nooit op training. Ik wou op dat toestel dertien punten te halen en ik scoor zelf geen twaalf. Dat is niet positief. Ik werk er hard op, maar het is voor mij zeer complex.” Ook na de rekstok sprak een misnoegde blik boekdelen: “Daar verlies ik ook een punt. Over de sprong en grond ben ik redelijk tevreden. Maar er moeten nog vele kleine foutjes uit. Het is jammer dat ik nu twee keer niet kon tonen wat ik wou, maar ik moet nu echt focussen op de ringen voor het WK.”