Semenya vecht nieuwe regels IAAF voor hyperandrogene atleten aan LPB

18 juni 2018

15u37

Bron: afp 0 Meer Sport Tweevoudig olympisch kampioene Caster Semenya trekt naar het Internationaal Sporttribunaal (TAS) om de nieuwe regels van de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) omtrent hyperandrogene atleten aan te vechten.

"Ik ben boos weer maar eens in de schijnwerpers te staan", zegt Semenya. "Ik hou er niet van te spreken over de nieuwe regels. Ik wil gewoon lopen op een natuurlijke wijze, zoals ik ben geboren. Ik ben Mokgadi Caster Semenya en ik ben een snelle vrouw."

Eind april kondigde de IAAF aan dat, vanaf 1 november, er nieuwe regels in voege zullen treden voor vrouwelijke atleten die op natuurlijke wijze veel testosteron produceren. Volgens de nieuwe voorschriften moeten ze hun testosteronniveau met behulp van medicijnen laten zakken tot 5 nanomol per liter bloed, als ze nog aan grote kampioenschappen willen deelnemen.

De IAAF verplichtte hyperandrogene atleten in 2011 al middelen te slikken om hun testosteronspiegel te verlagen, toen tot 10 nanomol per liter, maar het TAS floot de atletiekbond in 2015 terug na beroep van een Indische atlete. Er moest meer bewijs worden geleverd en dat is er volgens het IAAF momenteel.

De nieuwe regels hebben in Zuid-Afrika, het land van Semenya, voor veel onrust gezorgd. Haar dominantie op de 800 meter zorgt internationaal dan weer voor veel controverse. De Zuid-Afrikaane atletiekfederatie diende vorige maand ook al een klacht in bij het TAS.