Sebbe De Buck wordt achtste in eerste WB-manche slopestyle LPB

21 december 2018

11u39

Bron: Belga 0

Snowboarder Sebbe De Buck is achtste geworden in de finale van de eerste WB-manche slopestyle van het seizoen in het Chinese Zhangjiakou. De 23-jarige Antwerpenaar, donderdag tweede in de kwalificaties, liet een beste run optekenen van 61.05 punten. In de overige twee runs realiseerde De Buck scores van 35.10 en 29.96. In de kwalificaties zette hij 75.15 op de tabellen. De zege ging naar de Japanner Takeru Otsuka (87.10 ptn), voor de Zweed Niklas Mattsson (80.21). De Rus Vlad Khadarin (75.50) vervolledigde het podium.