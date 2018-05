Schurter zegeviert na millimetersprint in Wereldbeker mountainbike, Van der Poel geeft op na lelijke val XC

27 mei 2018

Nino Schurter heeft in het Tsjechische Nové Mesto de derde manche van de Wereldbeker mountainbike gewonnen. De Zwitserse wereldkampioen haalde het na een prangende sprint. Mathieu van der Poel moest de strijd staken na een valpartij.

Incidentrijk begin in Nové Mesto. Meteen na het startsein smakten heel wat renners tegen de grond. Mathieu van der Poel was wél goed weg en knalde naar de koppositie. Ook favorieten Nino Schurter en Sam Gaze schoten goed uit de startblokken, maar die laatste kwam niet veel later zwaar ten val. Weg mogelijke zege voor de Nieuw-Zeelander.

Val Van der Poel

In ronde twee gaf wereldkampioen Schurter er een serieuze lap op. Slechts twee renners hadden een antwoord klaar: Lars Forster én Van der Poel. Maar een driestrijd werd het niet, aangezien ook de Nederlander een lelijke tuimelperte maakte. Van der Poel kermde het uit van de pijn, met een opgave tot gevolg. Zonde.

Nadien reden Anton Cooper en Maxime Marotte naar de kop van de koers, terwijl Forster van het voorplan verdween. Dan toch een driestrijd. Het leiderstrio dook de slotronde in, en uiteindelijk kwam het tot een sprint. Daarin toonde Schurter zich maar nét sneller dan Cooper. Marotte mocht als derde mee op het podium.

Nino Schurter and Anton Cooper photo finish #mbworldcup pic.twitter.com/evdt7qgjHG McEEV(@ GosuSM) link