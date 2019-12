Schot Peter Wright is de eerste finalist van het WK darts Redactie

30 december 2019

23u45 0 WK darts De Schotse darter Peter Wright heeft voor de tweede keer in zijn carrière de finale van het WK bereikt. 'Snakebite' rekende in een bij vlagen verhitte partij af met Gerwyn Price uit Wales: 6-3. De 49-jarige Schot stond zes jaar geleden voor het eerst in de WK-finale, maar hij verloor toen van de Nederlander Michael van Gerwen.

Wright kan Van Gerwen op nieuwjaarsdag weer tegenkomen op het podium van Alexandra Palace in Londen. De Nederlandse titelverdediger moet dan in de tweede halve finale afrekenen met Nathan Aspinall uit Engeland. De dertigjarige Brabander heeft drie wereldtitels op zak. Na zijn primeur in 2014 tegen Wright was 'Mighty Mike' ook de beste in 2017 en 2019.