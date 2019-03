Schijnbaar perfecte foto levert badpakkenmodel ongeziene stroom aan smerige reacties op TLB

14 maart 2019

06u01

Bron: Sports Illustrated 0 Meer Sport Camille Kostek heeft een zware periode achter de rug. De 27-jarige vriendin van American Football-speler Rob Gronkowski (New England Patriots) postte op Instagram een bikinifoto en die zet leverde haar een ongeziene stroom aan harde reacties op. Kostek wilde er eerst geen aandacht aan besteden, maar besliste dan toch om de situatie aan te kaarten.

Kostek is een gewezen cheerleader van de New England Patriots, het team van haar huidige partner. Het model en Gronkowski hielden hun relatie een tijdje geheim, tot Kostek zich verplicht zag het cheerleaden vaarwel te zorgen omwille van het feit dat het simpelweg verboden is dat American Football-spelers en cheerleaders elkaar buiten wedstrijden of officiële events zien. Kostek concentreerde zich onder meer op haar modellencarrière en ook haar volgers op Instagram trakteert ze regelmatig op een prikkelend kiekje. Maar dat wordt dus duidelijk niet door iedereen even fel gesmaakt.

“Ik kan bijna niet uitleggen hoeveel gemene reacties ik heb gekregen nadat ik die foto had gepost”, vertelt Kostek op de sociaalnetwerksite. “Ik heb een paar dagen nagedacht over hoe ik deze situatie zou aanpakken. Aanvankelijk was ik niet van plan om er aandacht aan te besteden, maar ik kies er nu toch voor om enkele zaken te delen die ik zien passeren heb.”

Kostek deelde daarop een serie screenshots van scherpe reacties die geplaatst werden op haar eigen Instagram-pagina, op Twitter of zelfs onder nieuwsartikels. Vooral de heupen van de blondine, die al in de ‘Swimsuit Edition’ van het Amerikaanse blad ‘Sports Illustrated’ prijkte, werden bespot. “Ligt het aan mij of zien haar heupen er écht vreemd uit?”, schreef iemand. Een andere internetgebruiker ging nog een stapje verder. “Walgelijk. Ze heeft zogenaamde vioolheupen. Door wat te sporten en een goede dokter kan dat verholpen worden.”

Kostek barstte in tranen uit door alle negatieve reacties, zo toonde ze eveneens in een filmpje op haar Instagram-verhaal. “Ik had vorige week een moeilijk moment. Sommige reacties raakten me echt en daardoor was ik heel emotioneel. Vroeger zou ik mezelf nooit gefilmd hebben terwijl ik aan het huilen was, maar ik ben toch blij dat ik het gedaan heb. Door de video kan ik mezelf er altijd aan herinneren hoe zwaar ik het heb gehad. Maar anderzijds besef ik ook dat mijn hysterie veroorzaakt werd door mensen om wie ik zelf geen ene moer geef.”

Kostek vertelt voorts nog dat ze het nodig had om haar hart een keer te luchten. “Op Instagram toon ik de mooie momenten uit mijn leven, zoals foto’s van mooie reizen die ik maak. Maar ook ik heb mijn moeilijke momenten. En als het slecht gaat, moet je de bacteriën de kans geven om jouw lichaam te verlaten. Bijvoorbeeld door eens goed te huilen. Normaal lees ik de reacties onder mijn foto’s niet, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. Daardoor kan ik groeien en een olifantenhuid kweken. Die online-haters zijn zó kleingeestig. Ik weet wat mij gelukkig maakt, ook welk lichaamsdeel, en ik heb de mening van anderen niet nodig. Ik ben ook van plan om bikinifoto’s te blijven delen, want veel mensen laten me ook weten dat ik hen net inspireer. Dáárom doe ik het allemaal.”