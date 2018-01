Schandaal in skiën: fans bekogelen topfavoriet met sneeuwballen tijdens slalom LPB

24 januari 2018

De skiwereld staat op zijn kop na een incident tijdens de Wereldbeker-slalom in het Oostenrijkse Schladming gisteravond. Op beelden is te zien hoe enkele fans sneeuwballen gooien naar de Noor Henrik Kristoffersen, één van de favorieten voor de zege. Kristoffersen haalde ongehavend de finishlijn, maar zijn gezicht aan de aankomst spreekt boekdelen: de ogen van de Noorse skiër spuwden vuur.

Topskiërs veroordeelden meteen de schandalige actie. "Dit is beschamend", zei Marcel Hirscher, de Oostenrijkse rivaal van Kristoffersen en winnaar van de WB-slalom in Schladming. Ook de Amerikaanse Mikaele Shiffrin liet zich niet onbetuigd. "Het kan me niet schelen wie je bent, voor wie je juicht of wat je nationaliteit is, maar sneeuwballen gooien naar racende skiërs is niet alleen afschuwelijk, het is ook gevaarlijk. Get a life!", twitterde ze.

Andere twitteraars schreven de onsportieve actie toe aan het moment waarop de slalom in Schladming werd afgewerkt. Omdat de wedstrijd tijdens de avonduren doorging, zouden er langs het parcours veel beschonken fans hebben gestaan.

Hirscher was in beide runs de snelste en hield Kristoffersen 39 honderdsten achter zich. Voor de Oostenrijker was het zijn 54ste WB-zege. Daarmee evenaart hij zijn landgenoot Hermann Maier. Alleen Ingemar Stenmark won nog vaker, de Zweed kwam tot 86 WB-zeges in zijn imposante carrière.

Henrik Kristoffersen var forbannet etter at publikum kastet snøballer på ham under slalåmrennet i Schladming! pic.twitter.com/7XAsZfL3XU NRK Sport(@ NRK_Sport) link