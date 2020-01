Schaker Carlsen verbetert record van hoogste aantal ongeslagen partijen op rij Redactie

18 januari 2020

14u50

Bron: De Morgen 2 Meer sport Schaaklegende Magnus Carlsen (29) heeft een recordreeks van ongeslagen partijen neergezet. De Noor heeft al 113 partijen niet meer verloren, al vindt hij zelf dat hij maar aan 111 stuks zit. Maar ook dat is een record.

Eigenlijk had wereldkampioen Carlsen het record van Sergej Tiviakov van 110 partijen zonder nederlaag dus al verbeterd in de vierde ronde van het Tata Steel Chess-toernooi in het Nederlandse Wijk aan Zee. Maar de Noor telde twee zeges die hij geboekt had tegen Noorse amateurs niet mee vanwege hun lage rating.

Gisteravond verbrak hij echter ook volgens zijn eigen ‘telling' het record. Anderhalf jaar is hij al bezig aan de straffe reeks. In juli 2018 verloor Carlsen in het Zwitserse Biel voor het laatst. Sinds die nederlaag tegen Mamedyarov staat de teller op 113 klassieke partijen zonder nederlaag. Hij won 36 keer en speelde 77 maal remise (onbeslist).

Na een gortdroge remise met Fabiano Caruana, zijn uitdager in de WK-match van 2018, zag Carlsen gisteren echter geen reden om de primeur echt te vieren. Vorig recordhouder Tiviakov reageerde dan weer cynisch op de hype rond zijn verbroken record uit 2005. "Ik was vijftien jaar recordhouder zonder dat iemand interesse toonde.”